MOP realiza limpieza de cunetas en calles internas de Las Tablas

La limpieza de cunetas, tanto en áreas residenciales como en las principales vías de comunicación, es parte fundamental del mantenimiento vial.

Los Santos, Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) continúa desarrollando su programa de mantenimiento vial en la provincia de Los Santos, con intervenciones enfocadas en la limpieza y adecuación de cunetas y drenajes en las vías internas del distrito de Las Tablas.

Las acciones incluyen labores de parcheo y la remoción de basura y sedimentos acumulados en las cunetas, con el propósito de facilitar el escurrimiento de las aguas y reducir riesgos durante la temporada lluviosa.

El director regional del MOP, Iván Espino, señaló que los equipos de trabajo se encuentran desplegados en varios distritos de la provincia, aprovechando el periodo de verano para ejecutar trabajos preventivos que respondan a las principales necesidades de las comunidades.

De acuerdo con Espino, el mantenimiento de los sistemas de drenaje en zonas residenciales y en las principales arterias viales es clave para preservar el estado de las calles y preparar la infraestructura ante la llegada del invierno, como parte de las medidas de mitigación que impulsa la institución.