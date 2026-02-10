Autoridades mantienen vigilancia en Tierras Altas por aumento del río Chiriquí Viejo

Las autoridades reiteraron la importancia de no acercarse a las riberas , evitar cruzar ríos con corriente rápida y atender las indicaciones de los organismos de respuesta ante cualquier emergencia.

Chiriquí/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, la Fuerza de Tarea Conjunta y otros organismos, mantiene un monitoreo constante en la región de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, debido al incremento en el caudal del río Chiriquí Viejo, producto de las lluvias registradas en la Cordillera Central.

Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, los afluentes se mantienen dentro de su cauce, sin presentar desbordamientos, pero insistieron en que las personas que habitan cerca de los ríos deben reforzar las medidas de seguridad y estar atentas a cualquier eventualidad.

La vigilancia se mantiene activa tras la alerta emitida por el paso de un frente frío, que provocó un aumento significativo del agua en las zonas montañosas. Las autoridades reiteraron la importancia de no acercarse a las riberas, evitar cruzar ríos con corriente rápida y atender las indicaciones de los organismos de respuesta ante cualquier emergencia.

El Sinaproc destacó que continuará informando oportunamente sobre el comportamiento de los afluentes y las condiciones meteorológicas, con el fin de proteger la vida de los residentes de la provincia de Chiriquí y zonas cercanas.

Te recomendamos:

Con información de Demetrio Ábrego