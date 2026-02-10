Más de 35,000 agentes participarán en el operativo Guardianes Fase II en todo el país

Más de 25 organizaciones y entidades forman parte de este pie de fuerza institucional , que garantizará la seguridad por aire, mar y tierra durante los días de Carnaval.

Santa María, Herrera/Con el objetivo de velar por la seguridad de nacionales y extranjeros durante las festividades del Carnaval 2026, las autoridades de seguridad a nivel nacional pusieron en marcha el Operativo Guardianes Fase II, que contará con la participación de todos los estamentos de seguridad del país.

Se estima que 35,000 agentes estarán desplegados en los principales puntos de celebración, balnearios y playas, garantizando la cobertura de los eventos, así como la protección de los ciudadanos que se desplazan desde la capital hacia el interior del país para disfrutar de las festividades.

Omar Smith, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), confirmó que, de manera interinstitucional, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en Santa María, Herrera, permanecerá abierto las 24 horas, con el fin de atender cualquier eventualidad y brindar apoyo a la población durante esta temporada de alta movilidad.

Las autoridades reiteraron la importancia de que los conductores eviten el consumo de alcohol y que los bañistas tomen precauciones al disfrutar de playas y balnearios. Asimismo, recordaron mantener la calma al conducir, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal de tránsito, incluyendo la implementación de la inversión de carriles en zonas estratégicas para facilitar la movilidad.

A partir del jueves, el operativo informará diariamente sobre las acciones realizadas, asegurando transparencia y orientación a la población. Más de 25 organizaciones y entidades forman parte de este pie de fuerza institucional, que garantizará la seguridad por aire, mar y tierra durante los días de Carnaval.

El Operativo Guardianes Fase II se presenta como un esfuerzo coordinado para proteger vidas, prevenir incidentes y asegurar que las festividades se desarrollen de manera ordenada y segura en todo el país.

