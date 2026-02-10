Carnaval 2026: Inversión de carriles, vigilancia con drones y plataformas digitales serán parte del operativo de seguridad

Más de 18 mil unidades serán desplegadas a nivel nacional, con énfasis en la península de Azuero, la provincia de Panamá Oeste, la ciudad de Panamá y zonas turísticas.

Los estamentos de seguridad del país activaron el Operativo de Carnaval Seguro, ante el desplazamiento de miles de personas hacia el interior del país durante las fiestas del Carnaval, informó la Policía Nacional en conferencia de prensa.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, detalló que más de 18 mil unidades serán desplegadas a nivel nacional, con énfasis en la península de Azuero, la provincia de Panamá Oeste, la ciudad de Panamá y zonas turísticas, con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden público y la protección de vidas.

En el operativo participan de forma coordinada la Policía Nacional, Senafront, Senan, Sinaproc, el Sistema 911 y otros estamentos de emergencia, para atender tanto la seguridad ciudadana como la respuesta ante incidentes.

Las autoridades anunciaron la implementación de inversiones de carriles en distintos tramos de la carretera Interamericana, principalmente en Panamá Oeste, para facilitar el flujo vehicular hacia el interior del país. Entre los puntos señalados se encuentran tramos desde Arraiján, Burunga, Vista Alegre, Capira y San Carlos, con horarios específicos desde el viernes y durante el fin de semana.

Como parte de las medidas de prevención, la Policía de Tránsito reforzará los operativos de alcoholemia, el uso de radares por exceso de velocidad y la vigilancia permanente en carretera, debido al aumento de accidentes registrados en carnavales anteriores y en recientes fines de semana.

Además, se presentó la campaña de prevención “Dale suave”, desarrollada en alianza con la Fundación Saber Beber, la cual busca promover una conducción responsable y reducir los riesgos durante las festividades.

Las autoridades también anunciaron la habilitación de un código QR a nivel nacional, que permitirá a la ciudadanía denunciar delitos o situaciones irregulares de forma directa y ágil a través de WhatsApp, disponible las 24 horas durante los carnavales.

La Policía Nacional informó que mantendrá el uso de drones y centros de monitoreo, tanto para el control del tránsito como para reforzar la seguridad en comunidades que quedarán con menor presencia de residentes debido al traslado masivo hacia el interior.

Finalmente, los estamentos de seguridad reiteraron el llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades, conducir con prudencia y ser parte de la prevención durante las celebraciones del carnaval.