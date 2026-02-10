Tres aprehendidos por presunto peculado superior a $5.5 millones en junta comunal de San Miguelito

Las diligencias investigativas se realizaron en diversos puntos del distrito de San Miguelito, con el apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional, lo que permitió la aprehensión de los tres presuntos implicados.

Tres personas, dos exfuncionarios y un empresario, fueron aprehendidos este martes tras una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por un presunto peculado agravado que habría causado una lesión patrimonial al Estado superior a los $5.5 millones en una junta comunal de Amelia Denis de Icaza de San Miguelito.

Las aprehensiones se dieron durante la Operación Los Andes, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública.

Las investigaciones están vinculadas al Programa de Interés Social (PDIS) y comprenden el período 2019–2024. De acuerdo con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, se determinó una lesión patrimonial al Estado que asciende a B/.5,585,650.36, afectando directamente al Tesoro Nacional.

Te puede interesar: Policía Nacional desarticula pandilla Killa NTB en Colón con 11 aprehendidos

Según las autoridades, el caso guarda relación con una lista de donaciones y apoyos económicos destinados a supuestas ayudas sociales. En ese contexto, se analizó el manejo de los fondos recibidos, los desembolsos efectuados y los presuntos bienes administrados por la Junta Comunal de Amelia Denis de Icaza.

Las diligencias investigativas se realizaron en diversos puntos del distrito de San Miguelito, con el apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional, lo que permitió la aprehensión de los tres presuntos implicados.

La junta comunal de Amelia Denis de Icaza estuvo bajo el mando del exrepresentante Nicolás Barrio del Partido Revolucionario Democrático en el periodo del 2019-2024.