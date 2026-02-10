Policía Nacional desarticula pandilla Killa NTB en Colón con 11 aprehendidos

De acuerdo con las autoridades, esta estructura mantenía presunta participación en homicidios, lesiones personales, delitos relacionados con drogas, privación de libertad y posesión ilícita de armas de fuego.

Colón, Colón/Un fuerte golpe contra el crimen organizado fue asestado en la provincia de Colón tras la aprehensión de 11 personas, entre ellas el presunto cabecilla de una estructura pandilleril que operaba en los corregimientos de Sabanitas y Cativá.

La acción policial se desarrolló mediante la Operación Golpe, ejecutada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía Superior Especializada en Delito de Asociación Ilícita (Pandillerismo), con el objetivo de desarticular a la pandilla conocida como Killa NTB o “Los Killa New Town Boys”.

Entre los detenidos figura alias “Dindi”, señalado como el principal líder de esta organización criminal, la cual, según las investigaciones, estaría vinculada a diversos hechos delictivos de alto impacto.

De acuerdo con las autoridades, esta estructura mantenía presunta participación en homicidios, lesiones personales, delitos relacionados con drogas, privación de libertad y posesión ilícita de armas de fuego, lo que representaba una seria amenaza para la seguridad y la tranquilidad de los residentes de la provincia de Colón.

La Policía Nacional y el Ministerio Público reiteraron que este tipo de operativos forma parte de las estrategias para combatir el crimen organizado y las pandillas, reafirmando su compromiso de garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la paz social en todo el territorio nacional.