ATTT suspende obras viales a nivel nacional durante los carnavales para agilizar el tránsito

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la suspensión temporal de obras en la red vial nacional durante las festividades del Carnaval, como parte de una estrategia para facilitar el flujo vehicular y garantizar un desplazamiento más seguro de los conductores.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida se aplicará desde el viernes 13 de febrero de 2026 a las 12:01 a.m. hasta el jueves 19 de febrero de 2026 a las 12:01 a.m., y se ejecutará en coordinación con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional (DNOT).

Durante este periodo, queda prohibida cualquier actividad que implique el cierre u ocupación de carriles de circulación, tanto en carreteras nacionales como en las principales vías metropolitanas del país.

Tramos donde se aplicará la suspensión

En la carretera Panamericana, la restricción abarcará:

El tramo desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas .

. Desde la intersección con el Corredor Sur hasta Las Garzas de Pacora.

Mientras que en la ciudad capital se incluye la suspensión de obras en las siguientes vías:

Vía Transístmica

Avenida Balboa

Avenida José Agustín Arango

Avenida José María Torrijos

Avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto)

Avenida Israel

La ATTT explicó que esta medida busca mantener la capacidad de las vías al 100 %, permitiendo un tránsito más fluido para los miles de conductores que se movilizarán hacia distintos puntos del país durante los días de Carnaval.

Asimismo, la entidad solicitó a empresas constructoras y responsables de proyectos viales tomar las previsiones necesarias para que las áreas de trabajo queden despejadas y debidamente señalizadas antes del inicio de la restricción.

El comunicado fue emitido en Panamá, el 6 de febrero de 2026.