ATTT suspende obras viales a nivel nacional durante los carnavales para agilizar el tránsito
Durante este periodo, queda prohibida cualquier actividad que implique el cierre u ocupación de carriles de circulación, tanto en carreteras nacionales como en las principales vías metropolitanas del país.
La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la suspensión temporal de obras en la red vial nacional durante las festividades del Carnaval, como parte de una estrategia para facilitar el flujo vehicular y garantizar un desplazamiento más seguro de los conductores.
De acuerdo con el comunicado oficial, la medida se aplicará desde el viernes 13 de febrero de 2026 a las 12:01 a.m. hasta el jueves 19 de febrero de 2026 a las 12:01 a.m., y se ejecutará en coordinación con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional (DNOT).
Tramos donde se aplicará la suspensión
En la carretera Panamericana, la restricción abarcará:
- El tramo desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas.
- Desde la intersección con el Corredor Sur hasta Las Garzas de Pacora.
Mientras que en la ciudad capital se incluye la suspensión de obras en las siguientes vías:
- Vía Transístmica
- Avenida Balboa
- Avenida José Agustín Arango
- Avenida José María Torrijos
- Avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto)
- Avenida Israel
La ATTT explicó que esta medida busca mantener la capacidad de las vías al 100 %, permitiendo un tránsito más fluido para los miles de conductores que se movilizarán hacia distintos puntos del país durante los días de Carnaval.
Asimismo, la entidad solicitó a empresas constructoras y responsables de proyectos viales tomar las previsiones necesarias para que las áreas de trabajo queden despejadas y debidamente señalizadas antes del inicio de la restricción.
El comunicado fue emitido en Panamá, el 6 de febrero de 2026.