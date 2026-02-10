Hundimientos y rajaduras afectan carretera en la Cordillera Central en Veraguas

Las autoridades confirmaron que se han detectado siete fallas críticas y que ya se han presentado los informes técnicos correspondientes para buscar una solución permanente al problema.

Veraguas/La carretera que atraviesa la Cordillera Central, en la provincia de Veraguas, presenta hundimientos y rajaduras, principalmente en el tramo que conecta Santa Fe con Guabal, debido a problemas estructurales que se arrastran desde el año 2010.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha realizado diversas intervenciones a lo largo de los años para mitigar los daños, pero con el paso del último frente frío se registraron nuevos hundimientos y grietas que evidencian la debilidad de la base de la vía y materiales que no cumplen con las especificaciones técnicas.

Durante un recorrido realizado en el área, las autoridades confirmaron que se han detectado siete fallas críticas y que ya se han presentado los informes técnicos correspondientes para buscar una solución permanente al problema. Según el MOP, será necesario reemplazar el material defectuoso para garantizar la seguridad vial a largo plazo.

Mientras se ejecutan los trabajos de reparación, el MOP colocará señalizaciones preventivas en los puntos críticos y recomienda a los conductores transitar con precaución, respetar los límites de velocidad y estar atentos a cualquier indicación de las autoridades.

Las autoridades reiteran que, aunque se han realizado trabajos paliativos en el pasado, la prioridad es implementar medidas definitivas que eviten accidentes y aseguren la integridad de los usuarios de esta importante vía de comunicación en Veraguas.

Con información de Ney Abdiel Castillo