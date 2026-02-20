Detienen al extesorero de Arraiján por presunto peculado doloso agravado

Tras la audiencia, la defensa apeló la medida establecida por el juez, mientras que el Ministerio Público apeló la fianza. La audiencia de apelación está programada para el 6 de marzo en la ciudad de Panamá .

Panamá Oeste/Luego de una audiencia que se extendió desde las 10:00 a.m. hasta pasadas la 1:00 p.m., el juez de garantías legalizó la aprehensión de Sergio Bosquez Cruz, extesorero de la Alcaldía de Arraiján, y le formuló cargos por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado en perjuicio del municipio.

El juez ordenó la detención provisional por seis meses y estableció una fianza de 50,000 dólares, que, de ser cumplida, permitiría cambiar la medida cautelar a depósito domiciliario con la prohibición de acercarse al Municipio de Arraiján.

El caso involucra a otras personas, incluidos exfuncionarios como el exalcalde Rollyns Rodríguez, quienes están vinculados a la supuesta lesión patrimonial de más de 815,000 dólares provenientes de fondos de descentralización del municipio. Los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y 2024, periodo durante el cual se habría cometido el presunto perjuicio económico.

El caso sigue bajo investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer la responsabilidad de los involucrados en el presunto desfalco de fondos municipales.

Con información de Yiniva Caballero