Más de mil centros educativos contarán con internet de alta velocidad este año

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de mil centros educativos contarán con internet de alta velocidad en este año escolar. Las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) brindan un balance sobre los proyectos de conectividad y tecnología en las aulas.

Durante la conferencia de prensa sobre el inicio del año escolar, el viceministro de Educación, Roberto Sevillano, anunció que más de 1,223 centros educativos del sector oficial contarán con internet de alta velocidad.

"Hasta el momento solo teníamos 40 o 45% de escuelas con internet; ahora vamos a tener el 100%", acotó Sevillano.

Agregó que el proyecto de entrega de laptops para 54 mil docentes ya cuenta con contrato adjudicado, mientras que continúa el proceso para la compra de las computadoras destinadas a estudiantes, luego de que la última licitación fuese declarada desierta.

"Todo el mundo decía que eso no se puede tener porque los estudiantes no merecen semejante calidad, pues sí lo van a tener, computadoras que permiten trabajar inteligencia artificial y una serie de programas con o sin internet", dijo la ministra de Educación, Lucy Molinar.

Las autoridades educativas también informaron que los docentes se están capacitando en competencias pedagógicas y digitales.

El calendario escolar inicia el próximo 23 de febrero con la semana de organización de los docentes, mientras que las clases arrancan el 2 de marzo.

Con información de Kayra Saldaña