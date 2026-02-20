EEUU mata a tres presuntos narcos en ataque a barca en el Pacífico

Washington, Estados Unidos/Las fuerzas estadounidenses mataron el viernes a tres presuntos narcotraficantes en un nuevo ataque contra una lancha en el este del océano Pacífico, informaron las fuerzas armadas.

Miembros del ejército de Estados Unidos "ejecutaron un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas", término con el que Washington se refiere a bandas narcos, publicó en X el Comando Sur estadounidense. "Tres narcoterroristas hombres murieron durante esta acción", añadió.

Estados Unidos comenzó a atacar a presuntos narcos a principios de septiembre en el Caribe y después en el este del Pacífico. Desde entonces ha matado cerca de 150 personas en decenas de ataques contra lanchas presuntamente cargadas de drogas