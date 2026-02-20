‘Democracia’ y ‘libertad para todos’, dice Guanipa a seguidores tras ser amnistiado en Venezuela

Estuvo detenido nueve meses acusado de conspiración y tras pocas horas excarcelado fue otra vez capturado el 8 de febrero por supuestamente violar su libertad condicional al llamar precisamente a nuevos comicios.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa volvió a pedir el viernes elecciones en Venezuela en su primera aparición pública después de recibir su libertad beneficiado por la recién aprobada ley de amnistía.

Guanipa fue vicepresidente del Parlamento y es muy cercano a la líder opositora María Corina Machado. Estuvo detenido nueve meses acusado de conspiración y tras pocas horas excarcelado fue otra vez capturado el 8 de febrero por supuestamente violar su libertad condicional al llamar precisamente a nuevos comicios.

Estuvo hasta la madrugada del viernes en arresto domiciliario en su casa en Maracaibo (oeste).

"Vamos a luchar todos para lograr que esto que se ha iniciado se convierta en una realidad y que tengamos democracia, libertad para todos por igual, ¡que viva Venezuela libre!", dijo a sus simpatizantes con un megáfono frente a la basílica de la ciudad.

El Parlamento venezolano aprobó por unanimidad el jueves una amnistía que debe traducirse en la liberación masiva de presos políticos, aunque activista y el propio Guanipa advirtieron de sus limitaciones, que excluyen a otros centenares de detenidos.

La ley fue impulsada por Rodríguez, que heredó el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero.

Guanipa recordó que estaba listo para dormir cuando la policía que lo custodiaba tocó a la puerta. "¿Hasta cuándo?", dijo que respondió.

"Venimos a decirte que gracias a la ley de amnistía, promulgada por la presidenta Delcy Rodríguez, tú estás en libertad plena y puedes ejercer todos tus derechos", rememoró la conversación con el oficial. "¿Qué dices? '¡Qué viva Venezuela libre!', fue lo que dije".

Guanipa insistió en "que haya una elección que permita que sea la voluntad popular la que se manifieste", más allá de reivindicar la denuncia de fraude de la oposición en las elecciones que dieron a Maduro un tercer mandato.

"Nos corresponde luchar para que se vayan dando las condiciones para que tengamos una solución democrática a la crisis del país", dijo a periodistas.