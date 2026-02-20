Tres heridos al explotar paquete sospechoso en escuela de Gendarmería en Argentina

Según dice el reporte policial, cuando se produjo la explosión el personal de Gendarmería manipulaba una encomienda que había sido recibida cuatro meses atrás.

Tres personas sufrieron heridas este viernes por la explosión de un paquete de correspondencia en la Escuela Superior de Gendarmería en Buenos Aires.

Dos de los heridos debieron ser trasladados con quemaduras a un centro asistencial cercano, pero sus vidas no corren peligro, de acuerdo con un parte preliminar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires al que tuvo acceso la AFP.

El hecho ocurrió en el inicio de la tarde local en un edificio ubicado a unos 800 metros de la casa de gobierno.

Minutos después llegaron al lugar personal de Bomberos y ambulancias.

Luego del traslado de los heridos, la policía cortó el tránsito de la zona, y evacuó el edificio y otros contiguos en la misma cuadra, constató la AFP.

En el lugar trabajaban efectivos del escuadrón antibombas. También estuvo presente la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, quien se retiró minutos después y no respondió preguntas.

La Gendarmería Nacional Argentina es una fuerza de seguridad federal que actúa en fronteras, objetivos estratégicos y seguridad interior.