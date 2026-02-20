Gobierno de Canadá recomienda a indígenas llevar su pasaporte en la frontera con EEUU

Para muchos pueblos indígenas, la frontera entre Estados Unidos y Canadá constituye una línea arbitraria que dividió el territorio continuo de naciones como los ojibwa y los mohawk.

El gobierno de Canadá actualizó sus recomendaciones para los miembros de pueblos indígenas que cruzan la frontera con Estados Unidos y ahora les sugiere llevar su pasaporte cuando viajan, en contra de lo que ha sido una práctica histórica.

En 1794, los recién establecidos Estados Unidos y la monarquía británica —que entonces gobernaba directamente Canadá— firmaron un acuerdo conocido como el Tratado de Jay, que garantizaba la libre circulación transfronteriza de los pueblos indígenas.

El tratado sigue en vigor y, anteriormente, el gobierno recomendaba a los indígenas canadienses que, para entrar en Estados Unidos, solo llevaran consigo una "secure status card", un documento conocido también por su nombre anterior de "Secure Certificate of Indian Status".

Pero el Servicio de Pueblos Indígenas de Canadá actualizó sus orientaciones. "Aunque anteriormente haya cruzado la frontera entre Canadá y Estados Unidos únicamente con una 'secure status card', se recomienda encarecidamente llevar también un pasaporte válido cuando viaje fuera de Canadá", dice.

"La aceptación de las 'secure status cards' queda enteramente a discreción de los funcionarios estadounidenses", precisa.

No todas los miembros de los pueblos indígenas en Canadá tienen pasaporte. En un artículo publicado esta semana, el bufete de abogados MLT Aikins señaló que "el derecho a la libre circulación sin trabas a través de esta frontera artificial representa una importante continuación de la comunidad, la cultura y los lazos de parentesco".

El bufete denunció varios incidentes que involucran a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y a viajeros indígenas —incluidas personas que portaban documentación válida— que "terminaron en detención, interrogatorio e incluso hubo reportes de malos tratos".

Esos hechos "ponen en entredicho si los derechos de movilidad de larga data seguirán siendo respetados en la frontera", añadió.