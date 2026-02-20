Fallece adulto mayor en operativo en San Miguel; Policía asegura que se efectuó siguiendo los protocolos

Familiares denunciaron presunto abuso policial y uso excesivo de la fuerza durante la diligencia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un hombre de aproximadamente 66 años falleció el pasado miércoles mientras agentes de la Policía Nacional realizaban un allanamiento en su vivienda, ubicada en el sector de Las Villas, en San Miguel, corregimiento de Calidonia.

De acuerdo con información preliminar, el ciudadano murió de forma natural en medio del procedimiento. No obstante, familiares denunciaron presunto abuso policial y uso excesivo de la fuerza durante la diligencia.

Yaritza Barsallo, esposa del fallecido, relató que su esposo se encontraba agitado tras subir las escaleras del multifamiliar cuando se desarrollaba el operativo.

“Él estaba agitado de subir las escaleras. En ese momento los guardias y la DIJ estaban revisando a una muchacha. Luego dijeron que él se había desplomado en el piso. Nos quitaron los celulares y no podíamos llamar a nadie”, expresó.

Durante un recorrido por los pasillos del edificio donde residía el occiso, se observaron algunos casquillos en el suelo, lo que aumentó la preocupación entre los vecinos.

Por su parte, el subcomisionado Joel Hurtado indicó que el allanamiento se efectuó conforme a los protocolos establecidos y con la presencia de autoridades competentes del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía de Drogas.

“El señor llegó al punto un poco incómodo, preguntando por la situación. En ningún momento manifestó alguna condición previa, pero luego se sentó porque se sentía mal. De inmediato, las unidades policiales le brindaron atención”, explicó el oficial.

El operativo no arrojó hallazgos de sustancias o elementos ilícitos. Sin embargo, se informó que uno de los funcionarios que participó en la diligencia fue objeto de una privación momentánea mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.

La comunidad ha pedido que se esclarezcan los hechos. Vecinos señalaron que el fallecido no mantenía conflictos con nadie y que era una persona vinculada a la iglesia del sector.

Con información de Yamy Rivas