Acodeco evalúa impacto en la oferta de cebolla tras inundaciones en Natá

Natá, Coclé/Una segunda crecida repentina del río Grande en menos de 15 días ha impactado severamente la producción de cebolla en El Caño de Natá, dejando afectadas aproximadamente 30 hectáreas de este cultivo.

Ante la situación, el director general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi, realizó una inspección en el área para evaluar el impacto y analizar mecanismos que permitan mitigar la merma en la producción, con el objetivo de evitar que la disminución en la oferta se traduzca en un aumento en el precio para los consumidores.

“Cualquier merma o falta de oferta siempre va a afectar el mercado y los precios de los productos. Nosotros como Acodeco tenemos que velar para que ese impacto no sea negativo para los panameños”, señaló Abadi, al tiempo que indicó que también se evaluará el comportamiento de la cebolla de importación para determinar posibles alternativas que estabilicen el mercado.

Por su parte, los productores han expresado su preocupación, señalando que las constantes lluvias, las crecidas del río y la proliferación de hongos hacen prácticamente imposible recuperar la producción perdida. Además, solicitaron medidas que permitan estabilizar el sector agrícola y proteger tanto a los agricultores como al mercado local.

Las autoridades continúan monitoreando la situación, mientras los productores esperan acciones concretas que ayuden a enfrentar los efectos de las inclemencias del tiempo y eviten un impacto directo en el bolsillo de los consumidores.

