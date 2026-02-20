Reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia analiza situación del albergue de Tocumen

La reunión contó con la participación de la directora de Senniaf, Ana Fábrega , quien también es secretaria del Consejo. Su presencia generó comentarios de la diputada Alexandra Brenes , quien realizó las denuncias iniciales sobre las irregularidades en el CAI.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia se realizó recientemente para abordar la situación del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, luego de denuncias sobre presuntas irregularidades en el albergue. Este organismo reúne a diversas instituciones públicas, como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, así como a organizaciones de la sociedad civil, ONGs, representantes de la Policía Nacional, la Iglesia Católica y otras entidades vinculadas a la protección de la niñez y adolescencia.

Durante la sesión, se trató el traslado de 10 adultos con discapacidad hacia el Hogar María Auxiliadora en Chitré, así como la situación de los que permanecen en el CAI.

Además, se analizó la situación de las niñas del Hogar María Auxiliadora, reubicadas en un albergue del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) para garantizar su asistencia escolar y atención integral.

La reunión contó con la participación de la directora de Senniaf, Ana Fábrega, quien también es secretaria del Consejo. Su presencia generó comentarios de la diputada Alexandra Brenes, quien realizó las denuncias iniciales sobre las irregularidades en el CAI. Brenes calificó como “desafortunada e imprudente” la presencia de la funcionaria, dado que actualmente es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, señaló que ninguna autoridad ha solicitado hasta el momento la separación de la directora de Senniaf de su cargo. “Una vez que lo pidan las autoridades por temas del caso de la denuncia, así se hará”, aclaró la ministra.

Carles también enfatizó que el objetivo del Consejo como organismo consultor es analizar alternativas y medidas para garantizar el bienestar de los niños y adolescentes, asegurando la protección de sus derechos y la continuidad de la atención en el sistema de garantías.

La reunión extraordinaria refleja la coordinación entre entidades gubernamentales y sociedad civil para evaluar y dar seguimiento a la situación del CAI Tocumen, buscando soluciones que protejan a los menores afectados.

