Autoridades de Salud asegura que jóvenes del CAI en Tocumen que fueron trasladados ya fueron evaluados

Panamá/Dos semanas después de que el ministro de Salud anunciara la realización de exámenes médicos a jóvenes vinculados al caso del Centro de Orientación Integral, ubicado en Tocumen, las autoridades sanitarias confirmaron que las evaluaciones ya fueron practicadas.

El director regional de Salud de San Miguelito, Algis Torres, explicó que se realizaron los estudios a 10 pacientes, no a 12, debido a que dos fueron retirados por sus familiares.

“Examinamos a los 10 pacientes que no habían dicho que íbamos a traer al centro de salud de Veranillo, ya se le hicieron todos sus exámenes de rayos X y hasta exámenes de sangre”, indicó.

Según detalló, el estado de los jóvenes es estable. “Todos esos pacientes están compensados, cuando digo compensados es que están sin ningún signo de patología en este momento”, sostuvo. Precisó que los pacientes mantienen sus diagnósticos de base, como discapacidad intelectual y, en dos casos, esquizofrenia, pero que no presentan criterios de hospitalización.

Añadió que “reciben su medicación y cada uno de ellos tiene más de 30 atenciones médicas que han sido, ya sea en el centro de salud de Veranillo, por el hospital San Miguel Arcángel y el centro de salud del Chorrillo”.

Torres también aclaró el rol de la entidad sanitaria en este caso. “Por lo tanto, Salud en este caso realmente no tiene participación en el tema de estos pacientes, solamente nosotros nos dedicamos a la salud y en el tema de salud el Ministerio de Salud ha estado cumpliendo con este tema de darle atención a todos estos pacientes”, manifestó.

Traslado a Chitré

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció que se coordinó el traslado de estos 10 jóvenes mayores de edad con discapacidad, residentes en el Centro de Atención Integral de Tocumen, hacia el Hogar María Auxiliadora, en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

Las autoridades precisaron que inicialmente se hablaba de 12 personas, pero dos fueron rescatadas por sus familias, quedando únicamente 10 jóvenes que fueron reubicados.

Denuncias y comparecencia

El caso se mantiene bajo la lupa pública luego de que hace dos semanas la diputada independiente Alexandra Brenes presentara una denuncia ante el Ministerio Público. Por este caso, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, fue citada por diputados para comparecer ante el pleno y ofrecer explicaciones sobre las denuncias por presuntos abusos y maltratos en el centro.

La comparecencia incluirá un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con la supervisión de estos centros, denuncias recibidas, sanciones aplicadas y protocolos de protección vigentes para salvaguardar a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad.

Así las cosas, el proceso continúa mientras las autoridades avanzan en las investigaciones y el país sigue atento a las respuestas que puedan esclarecer lo ocurrido en el albergue de Tocumen.

