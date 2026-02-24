Verano Canal 2026 reunirá cultura, música y conferencias gratuitas para toda la familia

La iniciativa incluirá presentaciones de artistas nacionales, así como un espacio de formación con conferencias a cargo de expertos en áreas como tecnología, finanzas y carreras del futuro.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Canal de Panamá anunció la realización del Verano Canal 2026 del 16 al 22 de Marzo. Un evento cultural dirigido a toda la familia que se desarrollará durante la temporada de verano con una variada agenda artística y académica.

La iniciativa incluirá presentaciones de artistas nacionales, así como un espacio de formación con conferencias a cargo de expertos en áreas como tecnología, finanzas y carreras del futuro, entre otros temas de interés para jóvenes y adultos.

”El canal de Panamá, este año está englobando con el tema de las conferencias y buscamos que todos los jóvenes y adultos a nivel nacional se puedan inscribir. Serán temas de actualidad como cultura, arte, habilidades que te ayudarán a desarrollar mejores decisiones, y además, tendremos nuestros tradicionales conciertos de Verano Canal con más de 40 artistas nacionales en tarima”, indicaron los organizadores.

Como novedad, este año se estrenará por primera vez “El Sueño de un Istmo”, una obra musical original producida por el Canal de Panamá, que busca resaltar la historia, identidad y proyección del país a través de una puesta en escena artística.

Las actividades serán gratuitas y abiertas al público. Las personas interesadas en participar en las conferencias deberán inscribirse previamente mediante un código QR disponible en las redes sociales oficiales del Canal de Panamá, donde también podrán consultar el calendario completo de fechas, horarios y programación.

Con esta propuesta, la institución apuesta por ofrecer un espacio de encuentro que combine entretenimiento, aprendizaje y cultura, promoviendo la participación ciudadana en un ambiente accesible para todos.

Con información de Kayra Saldaña