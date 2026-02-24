Imputan cargos a hombre por transportar monos tití en Chiriquí

Según el informe oficial, durante una diligencia de registro e inspección al vehículo que conducía el señalado se detectó la presencia de tres ejemplares de la especie Saimiri Oerstedii, conocida comúnmente como mono tití chiricano.

La Fiscalía Regional de Chiriquí, a través de la Agencia Subregional de Bugaba, imputó cargos a un hombre por el presunto delito contra la vida silvestre, luego de que fuera sorprendido transportando tres ejemplares de una especie en peligro crítico de extinción.

Durante una audiencia de control de garantías, el Ministerio Público presentó los elementos de convicción que sustentan la presunta vinculación del investigado, residente en la provincia de Panamá, con el hecho.

El Juzgado de Garantías avaló la legalización de la aprehensión, dio por presentada la formulación de cargos y ordenó como medidas cautelares la notificación periódica cada quince días y la prohibición de ingresar a la provincia de Chiriquí mientras avanza el proceso.

El caso se remonta al 22 de febrero de 2026, alrededor de las 10:45 a.m., en el distrito de Bugaba, corregimiento de Aserrío, específicamente en el puesto de control de San Isidro. Según el informe oficial, durante una diligencia de registro e inspección al vehículo que conducía el señalado se detectó la presencia de tres ejemplares de la especie Saimiri Oerstedii, conocida comúnmente como mono tití chiricano.

Las autoridades detallaron que se trata de fauna silvestre catalogada en peligro crítico, con alto riesgo de extinción, cuya captura y traslado constituyen un delito sancionado por la legislación ambiental vigente.

El Ministerio Público reiteró su compromiso con la protección de la biodiversidad y advirtió que continuará reforzando las acciones para combatir el tráfico ilegal de especies, una práctica que pone en riesgo el equilibrio ecológico y la conservación del patrimonio natural del país.