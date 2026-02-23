Residentes de Nuevo Tocumen en Las Tablas protestan por más de 15 días sin agua potable

Según denunciaron los residentes, llevan varios días, e incluso más de dos semanas, sin recibir el suministro en sus viviendas, situación que ha generado preocupación y creciente malestar en la comunidad.

Los Santos/La falta de agua potable continúa agravándose en la región de Azuero. Este lunes 23 de febrero, moradores de la barriada Nuevo Tocumen, ubicada en Ciudad de Las Tablas, protestaron durante más de una hora y cerraron una de las principales vías de la circunvalación para solicitar una solución al desabastecimiento.

Según denunciaron los residentes, llevan varios días, e incluso más de dos semanas, sin recibir el suministro en sus viviendas, situación que ha generado preocupación y creciente malestar en la comunidad.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional, mientras los manifestantes esperaban la presencia de autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Tras el cierre, los residentes acordaron dar un plazo de espera a las autoridades; sin embargo, advirtieron que, de no obtener respuestas concretas, volverán a bloquear la vía.

Durante la protesta, vecinos aseguraron que la falta de agua se extiende por más de 15 días. Explicaron que anteriormente, aunque el servicio era irregular, el agua al menos llegaba durante la madrugada, pero actualmente ni siquiera en horas de la noche reciben el recurso.

También señalaron que los tanques instalados se encuentran lejos de muchas viviendas, lo que dificulta el acceso, sobre todo para adultos mayores y personas con limitaciones físicas. Ante la escasez, varias familias se han visto obligadas a comprar agua para el consumo diario.

Con información de Eduardo Javier Vega