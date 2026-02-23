Tocumen es reconocido por segundo año como el aeropuerto mediano más puntual del mundo

El reconocimiento se sustenta en el informe On-Time Performance Review 2025, que sitúa a la terminal panameña con un índice de puntualidad de 93.34%, superando el 90.34% registrado en 2024.

Tocumen es reconocido por segundo año como el aeropuerto mediano más puntual del mundo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Por segundo año consecutivo, el Aeropuerto Internacional de Tocumen fue reconocido como el aeropuerto mediano más puntual del mundo, distinción otorgada por la firma global de análisis aeronáutico Cirium.

Aeropuerto Internacional de Tocumen reconocimiento
