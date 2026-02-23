Tocumen es reconocido por segundo año como el aeropuerto mediano más puntual del mundo
El reconocimiento se sustenta en el informe On-Time Performance Review 2025, que sitúa a la terminal panameña con un índice de puntualidad de 93.34%, superando el 90.34% registrado en 2024.
Ciudad de Panamá, Panamá/Por segundo año consecutivo, el Aeropuerto Internacional de Tocumen fue reconocido como el aeropuerto mediano más puntual del mundo, distinción otorgada por la firma global de análisis aeronáutico Cirium.