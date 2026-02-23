MiBus impulsa la participación femenina con feria de empleo para operadoras y mantenimiento

La iniciativa se desarrolla en coordinación con el Ministerio de la Mujer, como parte de una feria de empleo que busca incrementar la participación femenina dentro de la empresa de transporte público.

Ciudad de Panamá, Panamá/La empresa MiBus abrió desde este lunes 23 de febrero una convocatoria laboral con énfasis en la incorporación de mujeres interesadas en desempeñarse como operadoras de bus y personal de mantenimiento.

