Capturan a hombre de 31 años y decomisan arma de fuego en operativo en Chilibre

Ciudad de Panamá/En una operación conjunta desarrollada en el corregimiento de Chilibre, unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, aprehendieron a un hombre de 31 años y decomisaron un arma de fuego tipo pistola.

La diligencia de allanamiento y registro permitió además la ubicación de dos proveedores y varias municiones, los cuales fueron remitidos como indicios ante las autoridades competentes para el debido trámite legal.

Las autoridades informaron que el operativo forma parte de las acciones estratégicas que se desarrollan en distintos puntos del país para contrarrestar hechos delictivos y fortalecer la seguridad en las comunidades.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener operativos permanentes y acciones coordinadas con el Ministerio Público, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y garantizar el orden público.