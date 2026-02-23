Capturan a hombre de 31 años y decomisan arma de fuego en operativo en Chilibre

La diligencia de allanamiento y registro permitió además la ubicación de dos proveedores y varias municiones, los cuales fueron remitidos como indicios ante las autoridades.

Allanamiento en Chilibre deja un aprehendido y arma de fuego decomisada
Allanamiento en Chilibre deja un aprehendido y arma de fuego decomisada / Policía Nacional
Danna Durán - Periodista
23 de febrero 2026 - 15:45

Ciudad de Panamá/En una operación conjunta desarrollada en el corregimiento de Chilibre, unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, aprehendieron a un hombre de 31 años y decomisaron un arma de fuego tipo pistola.

La diligencia de allanamiento y registro permitió además la ubicación de dos proveedores y varias municiones, los cuales fueron remitidos como indicios ante las autoridades competentes para el debido trámite legal.

Puedes leer: Policía Nacional: Más de 800 boletas de tránsito y 71 allanamientos en 24 horas

Las autoridades informaron que el operativo forma parte de las acciones estratégicas que se desarrollan en distintos puntos del país para contrarrestar hechos delictivos y fortalecer la seguridad en las comunidades.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener operativos permanentes y acciones coordinadas con el Ministerio Público, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y garantizar el orden público.

Noticias relacionadas

Tres aprehendidos, entre ellos un funcionario de MiAmbiente; investigados por lesión patrimonial en perjuicio del ISA Tres panameños y un colombiano aprehendidos por presunta droga en Garachiné, Darién

Temas relacionados

Policía Nacional Ministerio Público aprehendidos chilibre
Si te lo perdiste
Lo último
stats