Tres panameños y un colombiano aprehendidos por presunta droga en Garachiné, Darién

Los cuatro aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para los trámites legales correspondientes.

Garachiné, Darién/Tres ciudadanos panameños y un colombiano fueron aprehendidos en el sector de Garachiné, provincia de Darién, durante diligencias de registro y allanamiento desarrolladas como parte de la operación Escudo de Acero Fase 2.

La acción fue ejecutada por agentes de Antinarcóticos y el Batallón Fluvial, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Darién, quienes ingresaron a una residencia en el área donde presuntamente se mantenían sustancias ilícitas.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron presunta droga, una pesa digital y 3,495 dólares en efectivo, además de otros indicios relacionados con la investigación.

Los cuatro aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para los trámites legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar la procedencia de las sustancias y posibles vinculaciones con redes de narcotráfico en la región.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener operativos constantes en la provincia de Darién como parte de las estrategias para combatir el tráfico de drogas y otros delitos conexos.