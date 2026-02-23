Para Lech Walesa, Trump puede ser tanto un 'traidor' como un líder 'excepcional'

"Hoy parece ser el lacayo de Rusia, simplemente un traidor. Es una forma de verlo", dijo el cofundador del sindicato Solidarnosc (Solidaridad) y expresidente polaco.

Cuando el presidente estadounidense Donald Trump conversa con Rusia sobre el conflicto en Ucrania, puede ser tanto un "traidor" como un líder "excepcional", declaró este lunes el premio Nobel de la Paz Lech Walesa a la AFP.

"Hoy parece ser el lacayo de Rusia, simplemente un traidor. Es una forma de verlo", dijo el cofundador del sindicato Solidarnosc (Solidaridad) y expresidente polaco, de 82 años, en la víspera del 4º aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

Y, sin embargo, el presidente estadounidense quizá sea "un responsable político extremadamente inteligente" que "sabe que si Estados Unidos se uniera al coro anti-Putin, [el presidente ruso, Vladimir] Putin no tendría más opción y tendría que utilizar el arma atómica".

¿Por qué? "Porque Putin es irresponsable", sostiene. "Es un juego muy hábil, muy inteligente. No empujar a Putin a utilizar el arma nuclear, hacerse el amigo".

De esa manera, Donald Trump gana tiempo y fuerza a "Europa a organizarse contra Putin, sin Estados Unidos", apuntó el expresidente polaco. "Porque si Estados Unidos entra en el juego, es la guerra nuclear", analizó Walesa, cuya lucha por la democratización de Polonia contribuyó a la caída del telón de acero.

"Así que hay dos formas de verlo", resumió Lech Walesa: "traidor u hombre extremadamente inteligente".

"Hoy día, aún no sé cuál se aplica a Trump", reconoció.