Tres aprehendidos, entre ellos un funcionario de MiAmbiente; investigados por lesión patrimonial en perjuicio del ISA

Las diligencias guardan relación con una lesión patrimonial que supera los 650 mil dólares en perjuicio del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA).

Panamá/Una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos derivó en la aprehensión de tres personas, durante la denominada Operación Vértice, desarrollada de manera simultánea en las provincias de Los Santos, Panamá Oeste y el distrito de San Miguelito.

De acuerdo con el comunicado “la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló la Operación Vértice, en las provincias de Los Santos, Panamá Oeste y San Miguelito, como parte de una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública”.

Las diligencias guardan relación con una lesión patrimonial que supera los 650 mil dólares en perjuicio del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA). Según detallaron las autoridades, el caso está vinculado al proyecto de Desarrollo de Plantas de Cacao, lo que ha encendido las alertas sobre el uso de recursos destinados al sector agropecuario.

Durante los allanamientos realizados en distintos puntos de las provincias señaladas, se logró la aprehensión de tres personas, entre ellas un funcionario del Ministerio de Ambiente. El comunicado indica que “como resultado de allanamientos realizados en distintos puntos de estas provincias, se logró la aprehensión de tres personas, entre ellas un funcionario público del Ministerio de Ambiente, quienes fueron trasladados para los trámites correspondientes a órdenes del Ministerio Público”.

Las autoridades también detallaron que durante las diligencias se recopilaron elementos que formarán parte del proceso investigativo. “Durante las diligencias se recabaron indicios que serán sometidos a los análisis correspondientes como parte del proceso investigativo”, se lee en el comunicado.

El caso continúa en etapa de investigación mientras el Ministerio Público avanza en la recolección y análisis de pruebas para determinar las responsabilidades correspondientes.