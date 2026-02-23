Según denunciaron los residentes, llevan varios días, e incluso más de dos semanas, sin recibir el suministro en sus viviendas, situación que ha generado preocupación y creciente malestar en la comunidad.

Los Santos/La falta de agua potable continúa agravándose en la región de Azuero. Este lunes 23 de febrero, moradores de la barriada Nuevo Tocumen, ubicada en Ciudad de Las Tablas, protestaron durante más de una hora y cerraron una de las principales vías de la circunvalación para solicitar una solución al desabastecimiento.