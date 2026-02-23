Ministra Muñoz viajará a Colón: 'Estabilidad de cada uno de los trabajadores portuarios está garantizada'

La ministra de Trabajo añadió que ampliará el proceso de reuniones con los trabajadores del área de Colón, así asegurarles su estabilidad, así como –también– a los trabajadores de las empresas suplidoras.

Panamá/El Ministerio de Trabajo (Mitradel) envía un mensaje de estabilidad a los trabajadores portuarios, como inicio de la nueva estrategia para sostener la operación de las terminales de contenedores de Balboa y Cristóbal, luego que quedara judicializado el fallo de inconstitucionalidad del contrato que operaba Panama Port Company, emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo, durante el Consejo de Gabinete, desarrollado este lunes 23 de febrero, enfatizó que se mantienen en contacto con cada una de las organizaciones sociales y los trabajadores. Amplió que, en este momento, existe un proceso de transición con el cambio de sistema de internet para continuar las operaciones regulares.

“La estabilidad de cada uno de los trabajadores portuarios está garantizada. En este momento hay una baja de internet, propia de una transición. Agradezco a esa masa de trabajadores responsables que está por el país y que, precisamente, están a la espera que suba este nuevo sistema para hacer el entrenamiento y seguir con las operaciones”, destacó.

La ministra de Trabajo añadió que ampliará el proceso de reuniones con los trabajadores del área de Colón, así asegurarles su estabilidad, así como –también– a los trabajadores de las empresas suplidoras.

Aclaró que, luego de surgir una campaña de desinformación, es falso que las operaciones han sido paralizadas y que tampoco se podría enviar a los trabajadores de vacaciones porque no ha sido autorizado por la autoridad competente en esta materia y en un proceso como el que se adelanta en los puertos mencionados.

“Los trabajadores están allí prestos en cada uno de sus puestos de trabajo, solo esperando que arranque la operación con las nuevas empresas. Tenemos la información de que querían mandar a los trabajadores de vacaciones. Esto no va a ser posible porque la AMP, la autoridad portuaria, es quien opera y quien tiene el garante de cada uno de los trabajadores”, concluyó.