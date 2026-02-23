MiBus impulsa la participación femenina con feria de empleo para operadoras y mantenimiento

La iniciativa se desarrolla en coordinación con el Ministerio de la Mujer, como parte de una feria de empleo que busca incrementar la participación femenina dentro de la empresa de transporte público.

Ciudad de Panamá, Panamá/La empresa MiBus abrió desde este lunes 23 de febrero una convocatoria laboral con énfasis en la incorporación de mujeres interesadas en desempeñarse como operadoras de bus y personal de mantenimiento.

La iniciativa se desarrolla en coordinación con el Ministerio de la Mujer, como parte de una feria de empleo que busca incrementar la participación femenina dentro de la empresa de transporte público. De acuerdo con las autoridades, el programa responde tanto a la expansión de la flota, que incluirá nuevos vehículos eléctricos, como al interés de promover la autonomía económica de las mujeres.

Te podría interesar: Gobierno inicia transición en los puertos de Balboa y Cristóbal; APM Terminal y TiL de Mediterranean Shipping Company operarán temporalmente

Desde MiBus señalaron que la empresa mantiene proyectos de crecimiento a corto plazo, lo que hace necesario fortalecer su equipo humano. En ese contexto, destacaron que buscan atraer más talento femenino al sector transporte. Durante la jornada, varias postulantes manifestaron su interés en ingresar a la empresa, motivadas principalmente por la estabilidad laboral y el deseo de asumir nuevos retos profesionales.

Una de las aspirantes indicó que vio la convocatoria como una oportunidad para abrirse camino en un campo donde aún hay poca participación femenina, mientras que otra señaló que su principal motivación era asegurar ingresos estables para sostener a su familia.

Aunque la feria tiene un enfoque dirigido a mujeres, las autoridades aclararon que los hombres también podían postularse. Los interesados entregaron su hoja de vida durante la jornada o acudirán posteriormente a los centros de reclutamiento de MiBus. La empresa reiteró que el proceso forma parte de su estrategia de crecimiento y modernización del servicio de transporte público en el país.

Con información de Heady Leane Morán