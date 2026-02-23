Aeropuerto de Tocumen es reconocido por segundo año como el aeropuerto mediano más puntual del mundo

El reconocimiento se sustenta en el informe On-Time Performance Review 2025, que sitúa a la terminal panameña con un índice de puntualidad de 93.34%, superando el 90.34% registrado en 2024.

Ciudad de Panamá, Panamá/Por segundo año consecutivo, el Aeropuerto Internacional de Tocumen fue reconocido como el aeropuerto mediano más puntual del mundo, distinción otorgada por la firma global de análisis aeronáutico Cirium.

El reconocimiento se sustenta en el informe On-Time Performance Review 2025, que sitúa a la terminal panameña con un índice de puntualidad de 93.34%, superando el 90.34% registrado en 2024.

Durante el acto participaron el director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas; el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera; y el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco.

Ruiz calificó el logro como “un gran honor para el país” y destacó que la terminal no solo lidera en la categoría de aeropuertos medianos, sino que también se posiciona como la más puntual entre las tres categorías evaluadas: grandes, medianos y pequeños, en el estudio.

“Es un honor que hoy recibimos los panameños como país. Debemos estar todos muy orgullosos de esto porque ha sido un gran trabajo para llegar a esto”, expresó el gerente.

El informe de Cirium se basa en el análisis de datos operativos de la industria aérea a nivel mundial y evalúa el desempeño de los aeropuertos en función del cumplimiento de los horarios programados.

Con información de Jessica Román