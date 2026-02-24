Vecinos de Calle Quinta en David reportan aumento de hurtos y vandalismo

Solo en las últimas semanas se han registrado más de ocho casos de automóviles cuyos vidrios han sido rotos para sustraer pertenencias.

David, Chiriquí/Los residentes de Calle Quinta, en el distrito de David, han solicitado a la Policía Nacional incrementar las rondas de verificación, especialmente durante la noche y la madrugada, ante el aumento de hurtos y actos de vandalismo contra vehículos estacionados en el sector.

Según los vecinos, solo en las últimas semanas se han registrado más de ocho casos de automóviles cuyos vidrios han sido rotos para sustraer pertenencias.

Un vecino señaló: “Es peligroso porque nosotros estamos aquí pasando constantemente de día. Es peligroso. Pero suele suceder”, reflejando la preocupación de quienes transitan diariamente por la calle y temen ser víctimas de delitos.

La Policía Nacional aseguró que ha incrementado los controles, verificaciones y rondas en el sector, pero hizo un llamado a la ciudadanía para interponer las denuncias correspondientes, con el fin de ubicar a los responsables y continuar con el proceso de judicialización.

Con información de Demetrio Ábrego