Pedro Pascal desata rumores de romance con el diseñador argentino Rafa Olarra

Un paseo por Nueva York durante el fin de semana de San Valentín encendió las especulaciones sobre una posible relación entre el actor y el artista.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios internacionales, muestran al actor chileno y al director de arte compartiendo momentos de complicidad, provocando un intenso debate sobre su vida amorosa, tradicionalmente reservada.

Portales como TMZ describieron las escenas: “Pedro Pascal y Rafael Olarra se han vuelto muy cercanos últimamente. Después de ser fotografiados tras un recorrido por el Lower East Side, ahora tenemos una foto de ellos sentados viendo Cumbres Borrascosas”, señaló el medio. En las imágenes se aprecia a Olarra posar su brazo sobre Pascal mientras ambos ríen y caminan juntos por la ciudad, incluyendo un almuerzo y una visita al cine para disfrutar de la nueva adaptación de la novela de Emily Brontë protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

El revuelo inicial incluyó errores sobre la identidad del acompañante del actor. Algunos medios lo confundieron con el exfutbolista chileno homónimo. Con humor, el exjugador argentino se pronunció en redes: “¡Me voy a Hollywood!”, descartando cualquier vínculo con Pascal. La aclaración confirmó que el Rafael Olarra que aparece junto al actor es un director de arte nacido en Buenos Aires y criado en Gualeguaychú, con formación en la Universidad del Cine y una consolidada carrera en la moda y la industria creativa. Su trabajo incluye colaboraciones con figuras como Mario Testino y liderazgo en campañas para revistas de renombre internacional.

Antes de esta aparición, Olarra ya había sido noticia por su relación con el actor galés Luke Evans entre 2020 y 2021. Por su parte, Pedro Pascal ha mantenido su vida sentimental lejos del ojo público, evitando confirmar o desmentir rumores sobre su orientación sexual o relaciones amorosas. Sin embargo, la naturalidad con que fue fotografiado junto a Olarra parece indicar un cambio en su actitud hacia la exposición de su intimidad.

Aunque ninguno de los dos ha comentado públicamente sobre la naturaleza de su vínculo, los gestos captados por los paparazzi y la cercanía mostrada en las fotos alimentan la especulación sobre un romance. Los medios destacan que esta visibilidad marca un nuevo capítulo tanto para Pascal, acostumbrado a proteger su privacidad, como para Olarra, quien ahora enfrenta la atención pública tras años de discreción profesional.

El ascenso internacional de Pedro Pascal ha convertido su vida privada en tema de interés global. En una entrevista con Vanity Fair, el actor reflexionó con humor sobre su popularidad: “¿Qué ha pasado culturalmente para que le guste a la gente un viejo como yo?”. Además, quiso desmontar la percepción de su carácter: “Siempre me siento perplejo cuando, en cualquier medio, me identifican como una ‘persona muy reservada’, porque eso es lo opuesto a mí”.

Respecto a los retos de mantener una relación, Pascal agregó: “Si mantener una relación ya de por sí puede llegar a ser complejo, estar bajo los focos de todo el mundo solo puede complicar las cosas”. Sus palabras reflejan la tensión entre privacidad y exposición que enfrentan las figuras internacionales, y explican por qué un simple paseo por Nueva York puede convertirse en noticia mundial.

El fin de semana de San Valentín sirvió como escenario para que los fanáticos y medios siguieran de cerca la vida privada de Pascal. Las fotos con Olarra no solo despertaron rumores de romance, sino que también pusieron de relieve la evolución de un actor que ha pasado de mantener su vida personal en secreto a mostrarse más relajado ante las cámaras.

Mientras tanto, los usuarios de redes sociales celebran la naturalidad del encuentro, destacando la química y cercanía entre el chileno y el diseñador argentino. A falta de declaraciones oficiales, la historia continúa generando conversación y mantiene la atención sobre uno de los actores más influyentes del cine y la televisión contemporánea.

Con este paseo capturado en imágenes, Pedro Pascal y Rafael Olarra se convierten en protagonistas de un capítulo más de la fascinación pública por la intimidad de las estrellas, recordando que incluso figuras globales pueden ser humanas en sus gestos y relaciones cotidianas.