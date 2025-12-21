El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/Este 2025 lo cerramos como se debe… haciendo historia.

La Selección de Panamá vuelve a un Mundial de Fútbol FIFA y el protagonista de este camino se sienta a hablar como nunca antes.

🗣️ Thomas Christiansen, el técnico que llevó a Panamá a su segunda Copa del Mundo, abre el corazón en una entrevista exclusiva.

Desde las 7:00 p.m., acompáñanos en este especial imperdible, disponible en

En esta conversación sin filtros, el Míster repasa todo lo que dejó el 2025, los momentos que marcaron el proceso, las decisiones clave y el crecimiento de un grupo que hoy sueña en grande.

Pero eso no es todo…

⚽ Rumbo al Mundial 2026, Panamá ya conoce a sus rivales y el reto es mayúsculo.

La Sele quedó ubicada en el Grupo L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Tres selecciones con historia, jerarquía y estilos distintos…

y un solo objetivo: competir sin miedo.

🎯 Inglaterra, potencia mundial.

🎯 Croacia, experiencia y control.

🎯 Ghana, intensidad y tradición africana.

En el especial, Christiansen analiza lo que significa enfrentar a estos gigantes, la mentalidad con la que Panamá irá al Mundial y la preparación que se viene en el 2026.

💬 Vestuario, planificación, mentalidad, afición…

Todo lo que no se ve en la cancha, lo vas a conocer aquí.

Este no es solo un programa.

Es el inicio de un nuevo sueño.

🕖 Hoy, desde las 7:00 p.m.

📺 TVMAX | TVNPass | TVN Radio | YouTube

🔥 Conéctate y vive la pasión de la Selección de Panamá rumbo al Mundial 2026.