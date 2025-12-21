Thomas Christiansen | Especial de fin de año en Somos La Sele

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

SOMOS LA SELE - Especial de fin de año junto a THOMAS CRISTIANASEN | TVMax

Panamá/Este 2025 lo cerramos como se debe… haciendo historia.

La Selección de Panamá vuelve a un Mundial de Fútbol FIFA y el protagonista de este camino se sienta a hablar como nunca antes.

🗣️ Thomas Christiansen, el técnico que llevó a Panamá a su segunda Copa del Mundo, abre el corazón en una entrevista exclusiva.

Desde las 7:00 p.m., acompáñanos en este especial imperdible, disponible en

📺 TVMAX

📲 TVNPass

📻 TVN Radio

▶️ YouTube

En esta conversación sin filtros, el Míster repasa todo lo que dejó el 2025, los momentos que marcaron el proceso, las decisiones clave y el crecimiento de un grupo que hoy sueña en grande.

Pero eso no es todo…

Rumbo al Mundial 2026, Panamá ya conoce a sus rivales y el reto es mayúsculo.

La Sele quedó ubicada en el Grupo L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Tres selecciones con historia, jerarquía y estilos distintos…

y un solo objetivo: competir sin miedo.

🎯 Inglaterra, potencia mundial.

🎯 Croacia, experiencia y control.

🎯 Ghana, intensidad y tradición africana.

En el especial, Christiansen analiza lo que significa enfrentar a estos gigantes, la mentalidad con la que Panamá irá al Mundial y la preparación que se viene en el 2026.

💬 Vestuario, planificación, mentalidad, afición…

Todo lo que no se ve en la cancha, lo vas a conocer aquí.

Este no es solo un programa.

Es el inicio de un nuevo sueño.

🕖 Hoy, desde las 7:00 p.m.

📺 TVMAX | TVNPass | TVN Radio | YouTube

🔥 Conéctate y vive la pasión de la Selección de Panamá rumbo al Mundial 2026.

Temas relacionados

Thomas Christiansen selección de Panamá Copa Mundial de Fútbol 2026
Si te lo perdiste
Lo último
stats