Thomas Christiansen por TVMAX | Conoce al líder detrás del sueño 🔴

Cerramos el año con una entrevista exclusiva de alto nivel en Somos La Sele.

Panamá/La Selección de Panamá cierra el 2025 como se merece y tú no te lo puedes perder. Te traemos una entrevista exclusiva con Thomas Christiansen, el director técnico que, junto a sus jugadores, clasificó a Panamá a su segundo Mundial de Fútbol FIFA, marcando otro capítulo histórico para el balompié nacional.

En este especial imperdible, el DT Thomas Christiansen se sienta a conversar sin filtros: hace un repaso de todo lo que dejó el 2025, analiza el camino recorrido por la Sele, comparte su visión sobre el grupo, los retos superados y revela lo que viene rumbo al 2026, un año que promete emociones inolvidables para el fútbol panameño. ¡Y lo mejor, desde el avión que llevará a la selección nacional a vivir su sueño mundialista! Gracias a COPA.

Será una charla directa, profunda y cargada de contenido exclusivo, donde el Míster Christiansen habla del presente, del futuro y del sueño mundialista que ya es una realidad para Panamá.

Durante la charla, Christiansen se refiere al reto que supone enfrentar a una potencia como Inglaterra, una selección con figuras de talla mundial y una estructura sólida, así como al desafío táctico que representa Croacia, subcampeona del mundo y reconocida por su experiencia y control del juego. También analiza a Ghana, un rival atlético, intenso y con tradición mundialista, que históricamente ha complicado a cualquier selección.

Más allá de los nombres, el técnico destaca la mentalidad con la que Panamá afrontará el torneo, resaltando el crecimiento del fútbol nacional, la madurez de sus jugadores y la convicción de competir sin complejos ante cualquier rival. El especial también aborda el trabajo previo que se realizará en el 2026, la planificación de amistosos, la preparación física y el enfoque colectivo que ha caracterizado a este proceso.

El espacio no solo es un análisis deportivo, sino también un recorrido humano. Thomas Christiansen habla del vestuario, del compromiso del grupo, del respaldo de la afición y del orgullo que significa representar al país en la máxima cita del fútbol mundial. Es una conversación cercana, directa y honesta, pensada para que el fanático conozca el detrás de escena del equipo que volvió a hacer historia.

Una producción especial para despedir el año como se debe y comenzar a palpitar lo que será el Mundial 2026.

