Hospital San Miguel Arcángel: Siguen las reacciones por el caso de la joven extranjera y su hijo recién nacido

San Miguelito/Continúan las reacciones tras la denuncia difundida en redes sociales por una joven nicaragüense que aseguró haber dado a luz en el Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito, pero que no le entregaron a su bebé al momento de salir del centro médico.

El director médico del hospital, Rafael de Gracia, explicó que tanto la madre como el recién nacido se encontraban en buen estado de salud, pero que el bebé no podía ser entregado debido a que la mujer no presentó ningún documento de identificación.

Según indicó, el protocolo establece que para la entrega del recién nacido es obligatorio registrar a la madre con un documento oficial, por lo que se le solicitó acudir a Migración o al consulado de Nicaragua para obtener la documentación necesaria.

La joven señaló a medios nacionales que este lunes acudirá junto a su pareja a la Embajada de Nicaragua para tramitar los papeles y así poder reclamar a su hijo.

Diputada Brenes pide garantizar acompañamiento a la madre

La presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional, diputada Alexandra Brenes, acudió al hospital para conocer de primera mano la situación.

“Lo único que se está pidiendo es que pueda traer una identificación para poder que salga con el menor. Esto también va en el protocolo de poder salvaguardar la identidad del bebé y saber con quién está saliendo del hospital”, manifestó Brenes.

La diputada también confirmó que consultó con el hospital la posibilidad de que la madre pueda amamantar y compartir tiempo con su hijo mientras completa los trámites, a lo que el centro respondió que no existe impedimento para ello.

Brenes aseguró que ya contactó al director del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica, para apoyar y agilizar el proceso que permita la entrega del bebé “lo más pronto posible”.

Defensoría del Pueblo: la identidad es clave

Por su parte, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, recordó que la maternidad está jurídicamente garantizada por el parto, pero que para el registro y entrega del recién nacido es imprescindible presentar el documento de identidad de la madre.

“Imaginen un registro con error en el nombre de la madre. Las miles de situaciones legales, administrativas o de seguridad que se podrían generar”, advirtió Leblanc.

La Defensoría recalcó que el estatus migratorio de la madre no es relevante en este caso y confirmó que tanto la atención médica como la protección del menor han sido garantizadas.

El bebé permanece bajo resguardo del Hospital San Miguel Arcángel hasta que la madre presente los documentos necesarios, con la opción de visitarlo y alimentarlo en cualquier momento.

Con información de María De Gracia.