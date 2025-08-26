Gobierno autoriza acuerdo para reactivar operaciones de Chiquita en Bocas del Toro

Firmará los acuerdos que se requieran para que la empresa bananera regrese a suelo panameño.

Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó este martes la Resolución N.° 99-25, que autoriza al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó coordinar y suscribir los acuerdos necesarios con la empresa Chiquita Panamá LLC, con el fin de restablecer la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro.

La medida contempla que el titular de Comercio, Julio Moltó, realice las gestiones con la compañía y con las entidades públicas competentes para facilitar y asegurar la reanudación de las operaciones, así como establecer mecanismos de seguimiento que permitan monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Recordemos que mañana, miércoles, el presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a varios ministros —incluido Moltó— viajará a Brasil para, entre otras cosas, reunirse con el dueño de la empresa Chiquita Panamá.

La empresa Chiquita había iniciado la terminación de relaciones laborales de más de 6 mil trabajadores, tras una prolongada huelga que afectó sus actividades en los distritos de Changuinola y Almirante. Posteriormente, notificó la suspensión indefinida de operaciones, alegando causa de fuerza mayor y lo estipulado en los contratos vigentes con el Estado.

El Gobierno Nacional destacó que la paralización tuvo un fuerte impacto en la economía y en el tejido social de la provincia, por lo que consideró vital impulsar gestiones que permitan la reactivación de la empresa, dada su trayectoria e importancia para el desarrollo de Bocas del Toro.

Para garantizar la reanudación económica y ordenada de las operaciones, el Ejecutivo subrayó la necesidad de articular esfuerzos entre varias instituciones, incluyendo el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), entre otras.

Con este paso, el Gobierno busca restablecer la estabilidad laboral y productiva en una de las actividades históricamente más relevantes para la región.