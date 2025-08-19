Chiquita Panamá: Gobierno negocia su regreso entre reclamos y expectativas de empleo

Uno de los puntos centrales de la mesa de negociación es que Chiquita "vuelva" y contrate personal en Bocas del Toro.

Panamá/El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó que el Gobierno mantiene negociaciones con la empresa bananera Chiquita Brands para que retome operaciones en Panamá, tras su salida del país.

La empresa Chiquita se nos fue de Panamá; por instrucciones del presidente, estamos negociando, sentados en la mesa, lo vemos muy positivo. Ya tenemos semanas conversando con la empresa de cómo podemos lograr que ella regrese a Panamá y vuelva. Lo que más queremos es que reinicie contrataciones, que mantenga la finca y que sigamos teniendo ese producto que era el principal de exportación". — Julio Moltó - Ministro de Comercio e Industrias

El funcionario adelantó que el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostendrá una reunión con el dueño de la compañía en Brasil el próximo 28 de agosto, como parte de su agenda internacional. Mulino buscará que la empresa retorne al país, luego del cierre de varias fincas bananeras en la provincia de Bocas del Toro, debido a una extensa huelga de los trabajadores y donde quedaron sin empleos unos 5 mil bocatoreños.

El anuncio del ministro ocurre un día después de que extrabajadores de la bananera anunciaran que han registrado irregularidades en el pago de liquidaciones a empleados con más de 20 años de servicio; además, señaló violaciones a los derechos de fuero de maternidad, por lo cual, junto a abogados, se están interponiendo varias demandas contra la empresa.

¿Qué negocia Panamá y Chiquita?

Uno de los puntos centrales de la mesa de negociación es que Chiquita "vuelva" y contrate personal en Bocas del Toro, la provincia más afectada tras la salida de la multinacional.

En esa mesa de negociación está que Chiquita Panamá vuelva y contrate a personal de Bocas del Toro", precisó el funcionario.

Moltó no quiso detallar las solicitudes de la empresa ni las concesiones que podría dar el Gobierno o los posibles acuerdos en función de los costos que representará concretar el retorno.

En ese sentido, indicó que “la compañía tiene que hacer algo de inversión extra y mantener las fincas y eso es lo que están evaluando sobre la mesa”.

También responsabilizó a “una directiva, de un sindicato", que no pensó en sus trabajadores sino en sus beneficios personales y en politiquería, en vez de estar pensando en empleomanía y lo que generaba para esa provincia.

Antes de cerrar sus fincas en el país, Chiquita dejó claro que había tenido una pérdida millonaria por más de 10 millones. Mientras que, en su conferencia semanal del 12 de junio, el presidente Mulino rechazó los rumores sobre una posible compensación económica del Estado a la empresa Chiquita Brands, tras las millonarias pérdidas sufridas por los bloqueos registrados en la provincia de Bocas del Toro en las últimas semanas.

El mandatario subrayó que el Gobierno Nacional ha asumido la situación generada por los conflictos sociales en la región, pero que no tiene intención de mediar económicamente con la transnacional bananera. Sin embargo, hace unas semanas anunció que su gobierno mediaría para que la empresa regresara.

Así las cosas, la pregunta que queda es si ¿podrá Panamá recuperar a su histórico exportador bananero?

Exportación de carne a EEUU y apertura comercial con Mercosur

Las declaraciones del ministro Moltó se dieron este martes, cuando, junto al ministro del Desarrollo Agropecuario y el presidente de la Asamblea, hacen un recorrido por distintas provincias para destacar las oportunidades que Panamá busca aprovechar mediante su acercamiento con el Mercosur.

Hemos estado teniendo buena acogida con los productores donde les hemos explicado las oportunidades que Panamá le abre la puerta comercial al Mercosur. La idea es explicarle a los productores cara a cara, de primera mano, que no es un tratado de libre comercio, sino que es un acuerdo complementario marco, que nos da la oportunidad de aprovechar todas las ventajas que tiene ser miembro asociado de la quinta economía del mundo con más de 300 millones de habitantes, que nos permite que ellos establezcan empresas en el país aprovechando nuestro hub logístico (…)”, explicó.

“Es una gran oportunidad para nuestro país y nuestros productores”, acotó Moltó, tras señalar que las giras seguirán en Panamá Este, Colón y Bocas del Toro.

En cuanto a las exportaciones de carne hacia Estados Unidos, Moltó informó que recientemente el embajador de ese país visitó una planta cárnica nacional, lo que acerca cada vez más a Panamá a lograr la certificación requerida. “No hay por qué Panamá no se certifique (…)”, afirmó.