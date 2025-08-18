Sitraibana no descarta acciones legales contra Chiquita Panamá por irregularidades en despidos

Smith adelantó que a finales de agosto se celebrará una asamblea general de trabajadores bananeros para informar cómo avanzan estos procesos.

Bocas del Toro/Los extrabajadores de la empresa bananera Chiquita Panamá continúan a la espera de que se reinicien las operaciones en Bocas del Toro o se cancelen las liquidaciones conforme lo establece la ley.

De acuerdo con Francisco Smith, en calidad de vocero del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana), dijo que se han registrado irregularidades en el pago de liquidaciones a empleados con más de 20 años de servicio; además, señaló violaciones a los derechos de fuero de maternidad, por lo cual, junto a abogados, se están interponiendo varias demandas contra la empresa.

“Nos acogemos a la justicia panameña… La empresa no puede proceder de esta manera y despedir trabajadores como lo han hecho”, expresó Smith.

Smith reiteró que se han ajustado a las leyes laborales panameñas.

Por otro lado, Roberto Miranda, secretario de Sitraibana, exhortó a Chiquita Panamá a retomar las operaciones en Bocas del Toro o, de no hacerlo, cumplir con los pagos justos.

Smith adelantó que a finales de agosto se celebrará una asamblea general de trabajadores bananeros para informar cómo avanzan estos procesos.

La empresa Chiquita Panamá suspendió operaciones en el país en junio pasado, en medio de las protestas y huelgas que mantenían los trabajadores en rechazo a la Ley 462 y solicitando cambios al régimen especial del sector bananero, los cuales consiguieron por medio de una ley aprobada en la Asamblea Nacional.

Recientemente, la compañía comunicó el cese de la relación laboral con 1,189 trabajadores y, frente a los señalamientos de irregularidades en las liquidaciones, aseguró que cumple con lo dispuesto por la ley.

El gobierno, por su parte, informó que mantiene conversaciones con la empresa para que retome sus operaciones en el país, y se espera que en las próximas semanas altos miembros del gabinete, incluido el presidente José Raúl Mulino, se reúnan con sus representantes para alcanzar un acuerdo.