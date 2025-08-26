Operación Génesis: Tres aprehendidos y $2.8 millones en bienes decomisados, utilizaban salones de belleza para el blanqueo de capitales

El operativo dejó tres personas aprehendidas, más de 687 mil dólares retenidos y la incautación de bienes por un valor estimado de 2.8 millones de dólares.

Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, en coordinación con la UNESIS del DIIP, desarrolló "Operación Génesis", un amplio operativo dirigido a desmantelar a una red dedicada al blanqueo de capitales que hacía llegar el dinero al sistema bancario, principalmente a través de operaciones de una cadena de salones de belleza.

Como resultado, fueron aprehendidas tres personas presuntamente vinculadas al esquema investigado. Además, se logró la ubicación de 130,665.56 dólares en efectivo y la retención en cuentas bancarias de 556,509.32 dólares, alcanzando un total de más de 687 mil dólares en dinero asegurado.

Puede interesar: Procuraduría de la Nación: Corrupción, auxilios y blanqueo: el mapa judicial del momento

Las autoridades también incautaron 11 apartamentos, dos residencias y dos vehículos, con un valor aproximado de 2.8 millones de dólares, junto a equipos electrónicos, documentos financieros y objetos de alto valor. En total, se realizaron 26 allanamientos en distintas zonas del país, donde se recolectaron evidencias clave para el proceso judicial.

La Procuraduría subrayó que este esfuerzo busca no solo impactar las estructuras operativas del crimen organizado, sino también golpear sus fuentes de financiamiento, evitando que los bienes obtenidos ilícitamente retornen a la economía formal.

Los salones de belleza, utilizados para las actividades de blanqueo de capitales operaban en los distritos de Arraiján y La Chorrera, en Panamá Oeste; también en Calidonia, El Dorado, Vía Veneto, Brisas del Golf, Las Mañanitas, Don Bosco, 24 de Diciembre y Albrook.