¡Alerta! Estafadores suplantan identidad del Ministerio Público para robar datos personales de usuarios

Ciudad de Panamá/La Dirección de Informática de la Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió una advertencia para dar a conocer un nuevo modus operandi de estafadores para el robo de datos personales en la que se utiliza la identidad del Ministerio Público para la práctica engañosa conocida como “phishing”.

Se trata de una modalidad delictiva que consiste en la creación de un sitio web fraudulento, que se muestra muy similar al del Ministerio Público, mediante el cual los delincuentes buscan acceder a información sensible de los usuarios que frecuentan el sitio web de la institución.

La página falsa se muestra con la dirección: https://ministeriopublicopanama.org, mientras que la página oficial es https://ministeriopublico.gob.pa.

En el sitio malicioso presentan un supuesto aviso de “citación oficial”, en el que se intenta que los usuarios ingresen una contraseña para acceder a un documento inexistente.

“Se trata de un intento de robo de credenciales y datos confidenciales”, indicó la Dirección de Informática de la PGN.

La institución aclaró que nunca se solicitarán contraseñas de ningún tipo para revisar citaciones o documentos oficiales.

Además, recomiendan que, si recibe un correo o enlaces sospechosos, no haga clic, no ingrese ningún dato y haga uso de las herramientas que le brinda su proveedor de correo (bloquear remitente, marcar como spam, etc.).

En el caso de que de manera accidental ingrese información en la página falsa, debe cambiar todas sus contraseñas de manera inmediata.

Es importante que, al ingresar a un sitio web, pueda reconocer si se trata de la página oficial de la institución, empresa u organización.

¿Qué es el phishing?

El phishing es una forma de fraude digital en la que los delincuentes se hacen pasar por empresas, instituciones o personas de confianza para engañar a las víctimas y obtener información confidencial, como contraseñas, números de tarjetas de crédito, datos bancarios o incluso documentos personales.

Generalmente, se presenta a través de:

Correos electrónicos falsos que imitan a bancos, servicios de mensajería o redes sociales.

que imitan a bancos, servicios de mensajería o redes sociales. Mensajes de texto (smishing) o llamadas telefónicas (vishing) con urgencias inventadas.

o con urgencias inventadas. Páginas web falsas que se parecen mucho a las originales, donde piden que ingreses tus datos.

El objetivo del phishing es robar información personal y financiera para cometer fraudes o suplantación de identidad.