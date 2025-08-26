ASEP amplía horarios de atención al usuario en todo el país

La ASEP anunció que atenderá de lunes a sábado en horario extendido y mantendrá operativas sus oficinas móviles los domingos, con el objetivo de acercar sus servicios a la ciudadanía.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) anunció una extensión en los horarios de atención al público a nivel nacional, tanto en la capital como en las diferentes provincias, con el fin de brindar un servicio más accesible y cercano a los ciudadanos.

El director de Atención de los Usuarios de la ASEP, Edwin González, explicó que, tras un estudio de necesidades de los usuarios, se decidió ampliar la jornada de atención. Ahora las oficinas de ASEP funcionarán de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados hasta las 4:00 p.m. Además, las oficinas móviles continuarán operando los fines de semana, lo que convierte a la institución en la única que mantendrá servicios activos de lunes a domingo.

Puede interesar: ASEP revela distribución accionaria de empresas eléctricas a tres años del fin de concesiones

"Somos una institución orientada al ciudadano, al bienestar nacional. Con esta medida buscamos que el usuario tenga un horario mucho más cercano a sus posibilidades", señaló González.

En cuanto a las quejas que reciben, el director indicó que ASEP atiende reclamos en los sectores de telecomunicaciones, agua y alcantarillado, y electricidad. Este último concentra la mayor cantidad de inconformidades: 92% de los reclamos corresponden a temas eléctricos, principalmente relacionados con alto consumo y daños en aparatos.

Con esta medida, ASEP reafirma su compromiso de mantener un servicio más eficiente y garantizar que los usuarios de todo el país cuenten con canales accesibles para resolver sus necesidades y reclamos.

Con información de Yamy Rivas.