ASEP revela distribución accionaria de empresas eléctricas a tres años del fin de concesiones

La semana pasada, la Asep subió a licitación la asesoría para preparar la venta del paquete mayoritario de acciones de las empresas de distribución eléctrica. Esta asesoría le costará a la Asep $1.3 millones.

Panamá/La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) hizo pública la cantidad de acciones de las distribuidoras eléctricas que culminan concesiones en 2028, mientras la entidad avanza con el proceso de licitación de la futura venta del paquete mayoritario de acciones de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (Edemet), la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi) y Elektra Noreste, S.A. (ENSA).

De acuerdo con la ASEP, este proceso consultivo técnico y legal se realiza con tres años de anticipación a la culminación de las concesiones, prevista para octubre de 2028. El objetivo, señaló la entidad, es que la futura venta de acciones “resulte en mayores beneficios a los usuarios”.

En ese sentido, hoy lunes 18 de agosto, mediante un comunicado detalló que la contratación de las concesiones contempla dos etapas principales.

La primera se centra en estudios técnicos que evaluarán el marco regulatorio, operativo y estructural del servicio de distribución, además de incluir mejoras legales, técnicas y comerciales en los contratos de concesión.

En el ámbito financiero, se prevé un acompañamiento en la estrategia de venta y en la valoración de empresas inversionistas durante todo el proceso de adjudicación.

Actualmente, los paquetes accionarios de las distribuidoras están conformados de la siguiente manera:

ENSA-Elektra Noreste : 51% accionistas mayoritarios, 48.25% gobierno y 0.42% exempleados del IRHE, con el resto en tesorería.

: 51% accionistas mayoritarios, 48.25% gobierno y 0.42% exempleados del IRHE, con el resto en tesorería. EDEMET-Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste : 51% accionistas mayoritarios, 48.24% gobierno y 0.76% exempleados del IRHE.

: 51% accionistas mayoritarios, 48.24% gobierno y 0.76% exempleados del IRHE. EDECHI-Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí: 51% accionistas mayoritarios, 47.86% gobierno y 1.14% exempleados del IRHE.

La ASEP recordó que los contratos de concesión vigentes, con una duración de 15 años, expiran en octubre de 2028, conforme a lo establecido en la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, artículo 48.

En marzo pasado, el director Nacional de Electricidad de la Asep, Rodrigo Rodríguez explicó en TVN Noticias que "la ASEP por mandato de la Ley tiene que hacer un proceso de venta del paquete mayoritario de las acciones. No se vende la concesión, esta sigue siendo la misma. Lo que se somete a venta es quienes se mantienen en las acciones y eso debe de salir nuevamente a licitación”.

Es decir, cambia el grupo de inversionistas privados que posee el 51% de Edemet, Edechi y Ensa. El Estado mantiene su porcentaje y los exempleados del IRHE siguen con el suyo.

La ASEP, por mandato legal, debe someter ese paquete accionario a licitación pública, para que nuevos inversionistas (nacionales o extranjeros) puedan competir por comprar esa participación mayoritaria.