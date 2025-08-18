Falla electrica sacó de línea a la potabilizadora de Chilibre, Idaan confirma que se restableció el servicio

Panamá/Una falla en el sistema eléctrico en Panamá Norte sacó de línea a la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre la mañana de hoy, lunes 18 de agosto, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Personal de ENSA está realizando las investigaciones en conjunto con nuestros especialistas a fin de dar solución en el menor tiempo posible.

Esta falla se da un día después de que el Idaan realizara mantenimiento a la planta de Chilibre.

El Idaan suspendió desde el sábado a las 10:00 p.m. las operaciones de la planta para la instalación de una nueva compuerta inferior en la toma de agua cruda ubicada en el lago Alajuela. El sistema se restableció ayer domingo en unas áreas desde las 2p.m.; sin embargo, en otras zonas, el sistema se restableció en horas de la noche.

Mientras avanzó el proceso de normalización, el abastecimiento en hospitales públicos y privados se mantuvo mediante medidas de contingencia. Para las comunidades más alejadas de la red, como La Siesta de Tocumen y la 24 de Diciembre, se dispuso de al menos ocho camiones cisternas, indicó el titular de la institución, Rutilio Villarreal.

Esta mañana el Idaan hizo público el comunicado, minutos después de que se conocieran las quejas de ciudadanos que reportaban que no tenían agua potable en sus hogares.

El Idaan informó que la potabilizadora de Chilibre restableció sus operaciones al 100%, tras una falla eléctrica, e inicia el proceso progresivo de recuperación del suministro de agua potable en Panamá y San Miguelito.