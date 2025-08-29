Programas anexos de la Universidad de Panamá en Guna Yala superan los 800 estudiantes

Este crecimiento refleja el compromiso de la Universidad de Panamá con la educación indígena, la equidad y el desarrollo regional.

Los programas anexos de la Universidad de Panamá en la comarca Guna Yala han alcanzado una matrícula que supera los 800 estudiantes, distribuidos en las sedes de Cartí Sugdupu, Narganá y Ustupu, informó el profesor Tito Livio Martínez, coordinador de enlace de estas sedes.

Actualmente, se imparten dos carreras en modalidad semipresencial: la Licenciatura en Ciencias de la Educación Primaria y la Licenciatura en Registros Médicos.

El modelo combina clases presenciales cada 15 días, dictadas por docentes que viajan hasta las comunidades, con lecciones virtuales en las semanas intermedias, adaptadas a las condiciones sociales y tecnológicas de la región.

🔗Te puede interesar: Elecciones en la Universidad de Panamá se realizarán el 1 de julio de 2026

Según Martínez, el 70% de los estudiantes se concentra en Ustupu, mientras que el 30% restante se reparte entre Cartí Sugdupu y Narganá. La planta docente está compuesta por más de 20 profesores, y aunque este semestre aún no se ha cerrado la cifra, se estima entre 25 y 26 educadores.

Desde su creación en 2009, los programas anexos han ofrecido carreras como Informática Educativa, Turismo, Educación, Profesorado en Educación y Postgrado en Docencia Superior, aunque no todas se mantienen de manera permanente, pues la oferta académica se ajusta a las necesidades de la comunidad y a los recursos disponibles.

El vicerrector académico de la Universidad de Panamá, Dr. José Emilio Moreno, destacó el impacto de los 26 programas anexos que funcionan en distintas comunidades de difícil acceso en el país.

“Si la Universidad de Panamá no estuviera presente en estos lugares apartados, esta población jamás habría tenido la posibilidad de optar por títulos universitarios. Cuando los jóvenes egresan con un título, les cambia la vida: acceden a movilidad social y a múltiples oportunidades”, afirmó.

Este crecimiento refleja el compromiso de la Universidad de Panamá con la educación indígena, la equidad y el desarrollo regional.