Virus de manos, pies y boca: Epidemiólogos y autoridades educativas en Veraguas analizan protocolos para controlar propagación

Santiago de Veraguas/Los epidemiólogos junto a directivos del Ministerio de Educación (Meduca) en la provincia de Veraguas buscan establecer protocolos para atender la propagación del virus “manos, pies y boca” para prevenir y controlar la situación.

En la ciudad de Santiago de Veraguas, unas 10 escuelas presentan casos, pero en distritos como Calobre la propagación está más acelerada.

George Edward, epidemiólogo en Veraguas, manifestó que informan sobre los controles y también buscan dar el seguimiento. Pide a los padres de familia que no envíen a clases a los niños que tienen este virus para no propagarlo e invitó a que acudan al médico.

José Luis Concepción, subdirector regional del Meduca en Veraguas, dijo que buscan conocer de cerca la situación con las autoridades de Salud, por lo que seguirán las reuniones para informar y capacitar a la población educativa.

¿Qué es el virus 'manos, pies y boca'?

La enfermedad causada por el virus Coxsackie, se presenta con mayor frecuencia en niños menores de 5 años y se caracteriza por la aparición de pequeñas ampollas y erupciones en las manos, pies y dentro de la boca. Pese a ello, también puede presentarse en adolescentes y adultos.

Los síntomas de este virus suelen aparecer entre tres y seis días después del contagio. En algunos casos, puede acompañarse de fiebre, malestar general, dolor de garganta, llagas en la boca (lengua, encías y mejillas) y, en algunos casos, sarpullido, irritabilidad y náuseas.

La principal vía de transmisión es la respiratoria, aunque también puede propagarse por contacto directo con secreciones o superficies contaminadas. No existe un tratamiento específico contra este virus, por lo que las medidas recomendadas se centran en aliviar los síntomas y prevenir la propagación.