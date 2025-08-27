Casos del virus 'manos, pies y boca' siguen en aumento en escuelas de Veraguas

El Minsa confirmó que los casos no se limitan a la ciudad de Santiago, sino que también se han detectado en otros distritos de la provincia, donde personal de epidemiología realiza visitas y brinda recomendaciones preventivas.

Veraguas/Las autoridades de salud reportaron un incremento de casos del virus "manos, pies y boca" en la provincia de Veraguas, con afectaciones en al menos 10 escuelas, entre ellas centros educativos privados.

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó que mantiene reuniones con directivos y supervisores de escuelas para coordinar medidas de prevención y control, mientras se insiste a la población en reforzar la limpieza y el aseo personal.

Según los reportes del Departamento de Ambiente, Calobre concentra el mayor número de planteles comprometidos, informó María Pimentel, directora regional de Educación.

La situación ha generado preocupación en la comunidad educativa, que ha llamado a reforzar la conciencia colectiva sobre la importancia de frenar la propagación del virus en las aulas, los hogares y las comunidades.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, recomendó a los padres de familia vigilar de cerca los síntomas en los niños, asegurar el lavado frecuente de manos y acudir de inmediato a los centros de atención primaria para evitar complicaciones.

El Minsa confirmó que los casos no se limitan a la ciudad de Santiago, sino que también se han detectado en otros distritos de la provincia, donde personal de epidemiología realiza visitas y brinda recomendaciones preventivas.

¿Qué es el virus 'manos, pies y boca'?

El pediatra Max Ramírez explicó que la enfermedad, causada por el virus Coxsackie, se presenta con mayor frecuencia en niños menores de 5 años y se caracteriza por la aparición de pequeñas ampollas y erupciones en las manos, pies y dentro de la boca. Pese a ello, también puede presentarse en adolescentes y adultos.

Los síntomas de este virus suelen aparecer entre tres y seis días después del contagio. En algunos casos, puede acompañarse de fiebre, malestar general, dolor de garganta, llagas en la boca (lengua, encías y mejillas) y, en algunos casos, sarpullido, irritabilidad y náuseas.

La principal vía de transmisión es la respiratoria, aunque también puede propagarse por contacto directo con secreciones o superficies contaminadas. No existe un tratamiento específico contra este virus, por lo que las medidas recomendadas se centran en aliviar los síntomas y prevenir la propagación.

Información de Ney Castillo

Le puede interesar: