Lotería Fiscal: Todo listo para el primer sorteo este jueves, te contamos los detalles

Ciudad de Panamá/Este jueves 28 de agosto, a las 3:00 p.m., se llevará a cabo el primer sorteo de la Lotería Fiscal, un programa impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección General de Ingresos (DGI) para incentivar a los ciudadanos a solicitar su factura fiscal al momento de realizar sus compras.

El evento tendrá lugar en el Centro Comercial Los Andes Mall, donde estarán presentes autoridades del MEF, funcionarios de la DGI y representantes de control de juego, quienes supervisarán el proceso para garantizar su transparencia.

En esta primera edición se repartirá un total de $110,000 en premios, distribuidos entre 25 ganadores que cumplieron con el requisito de enviar sus facturas fiscales. Según detalló Pedro Escalona, secretario general del MEF, el premio se repartirá de la siguiente manera:

5 ganadores recibirán $10,000 cada uno

cada uno 10 ganadores obtendrán $5,000

10 ganadores recibirán $1,000

“En este caso, el sorteo es el jueves, pero las urnas se retiraron el jueves de la semana anterior para poder hacer el proceso de recopilación y validación de los sobres”, explicó Escalona.

¿Cómo funciona la Lotería Fiscal?

La participación en la Lotería Fiscal es gratuita y está abierta a todos los ciudadanos que deseen promover la cultura tributaria. Para participar, los interesados deben:

Reunir al menos cinco facturas fiscales por compras de productos o servicios. Cada factura debe incluir el nombre completo y número de cédula del participante. Si no lo tiene, esta información puede escribirse manualmente en el reverso. Las facturas deben colocarse en un sobre junto con los siguientes datos del participante: Nombre completo Número de cédula Dirección Correo electrónico Número de teléfono celular

Es importante que toda la información esté completa y legible, ya que los sobres con datos incompletos pueden ser invalidados.

Con información de Luis Jiménez