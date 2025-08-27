Agroferias del IMA: Conozca el cronograma para este viernes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este viernes, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

🔗También puedes leer: Mulino inicia visita oficial a Brasil para atraer inversiones y consolidar alianza con el Mercosur

Durante este viernes, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

Viernes 29 de agosto

📍Herrera

• Terrenos del MIDA, vía Chepo, corregimiento de Las Minas cabecera.

📍Coclé

• Casa local del corregimiento de Olá cabecera, distrito de Olá.

📍Panamá Oeste

• Casa local de Las Gaitas, corregimiento de Ciri Grande, distrito de Capira.

📍Los Santos

• Parque de El Cocal, distrito de Las Tablas.

📍Colón

• Comunidad de Coclé del Norte, corregimiento de Coclé del Norte, distrito de Donoso.

📍Panamá

• Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco.