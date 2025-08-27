Más de 15 empresas compiten por $35.9 millones en licitación de insumos médicos de la CSS

La institución plantea que los contratos a largo plazo para medicamentos e insumos permitirán mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en todo el país.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) abrió un proceso de licitación pública por 35.9 millones de dólares para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega de insumos médicos destinados a cirugías de urología, neurocirugía y robótica.

En total, se recibieron 18 propuestas de empresas interesadas en abastecer 24 renglones de insumos a nivel nacional. La Comisión Verificadora de la CSS será la encargada de evaluar la documentación presentada y definir cuáles compañías serán seleccionadas.

De acuerdo con el especialista en urología y asesor de la Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios y Prestaciones en Salud, Ramón Rodríguez Lay, este tipo de actos públicos resulta clave para mantener la continuidad de las intervenciones quirúrgicas en el país.

En paralelo a estos procesos de compra, la CSS ha organizado jornadas extraordinarias de reducción de mora quirúrgica durante fines de semana y días feriados, con las que más de 5 mil pacientes han sido atendidos en lo que va de 2025.

